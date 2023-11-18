BBC'den İsrail ordusuna manipülasyon suçlaması Çembere alınan Şifa Hastanesi'ni gezen BBC ekipleri, İsrail'in paylaştığı görüntülerle kendi çektikleri videoyu karşılaştırdı. Hastanenin komuta merkezi olarak kullanıldığına dair iddiaların teyit edilemediği belirtildi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin Hamas üyeleri tarafından karargaha dönüştürüldüğünü iddia etti.

Hastaneyi kuşatan ve sonrasında baskın düzenleyen İsrail, hastaneye ABD merkezli Fox ve İngiltere merkezli BBC muhabirlerini davet etti.

İsrail'in manipülasyon çabası

Hastanede Hamas'a dair izler olduğuyla ilgili bir algı oluşturmaya çalışan İsrail'in çabaları meyvelerini veremedi.

İsrail askerlerinin manipülasyon yaptığını belirten BBC, hastane içinden çekilen görüntüleri kare kare inceleyerek gerçeklerin çarpıtıldığını söyledi.

Haberde, İsrail, Şifa'yı Hamas'ın "terör faaliyetleri" için kullandığı "ana karargah" olarak tanımlamıştı.

Hastanede tünel sistemine rastlanmadı

Tel Aviv'in, hastanenin altında Hamas'a ait bir tünel sistemi olduğunu iddia ettiğine dikkat çekildiği, ancak bu yönde bir delil elde edilemediği bildirildi.

Hastanedeki çekimlerin, yalnızca İsrail'in tercih ettiği noktalarda yapılmasına izin verildiği de ifade edildi.

Görüntüleri kıyasladılar: Birbiriyle örtüşmüyor

İsrail ordusu tarafından çekilen görüntülerin ardından silindiği ve sonrasında tekrar yayınlandığı da aktarıldı.

Yeniden yayınlanan videoya ilişkin şöyle denildi:

Ancak bu sefer, bir İsrail askerinin rehin tutulduğundan bahseden bölüm çıkarıldı. Yine bu videoda, içinde MR cihazı bulunan bir oda görüyoruz. BBC de aynı odayı gösteriyor ama bu iki videoda gördüklerimiz birbiriyle örtüşmüyor.



İsrail'in videosunda tek bir tüfek mevcutken, BBC çekim yaptığı sırada iki tüfek var. İsrail, bu durumu gün içinde teröristlere ait daha fazla silah bulmalarıyla açıklıyor.

Şifa komuta merkezi değil

Haberde ayrıca, İsrail'in, manipülasyon iddialarını kabul etmediği bilgisine yer verildi.

İsrail'in videosuna yansıyanların, Şifa Hastanesi'nin "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu yönündeki söylentilerle eşleşmediği vurgulandı.