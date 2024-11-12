Belarus BRICS'e katıldı: Üye sayısı 11'e yükseldi

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın bir araya gelerek oluşturduğu BRICS, üye sayısını artırarak genişlemeyi sürdürüyor.

BELARUS BRICS'E ORTAK ÜYE OLARAK KATILIM SAĞLADI

Rusya'ya en yakın ülkelerin başında gelen Belarus, BRICS'e katıldıklarını duyurdu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'un BRICS'e ortak üye olarak katılım sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e BRICS'e katılıma ilişkin yazdığı mektubun, Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov tarafından Moskova'nın Minsk Büyükelçisi Boris Gryzlov'a iletildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yazılı bir davete resmi yanıt verilmesi, üye devletlerin ortak statüsü elde etmek için kabul ettiği prosedürün zorunlu bir unsurudur. Şu andan itibaren Belarus resmi olarak BRICS ortağı olarak kabul ediliyor" denildi.

BRICS'İN ÜYE SAYISI 11'E YÜKSELDİ

BRICS'te Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika kurucu ülke statüsünde yer alırken, 2024 yılı Ocak ayında üye olan İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan Ocak 2024'te BRICS topluluğuna katılarak ortak üye statüsü kazanmıştı.

Belarus'un da topluluğa katılmasıyla birlikte toplam üye sayısı 11'e yükselmiş oldu.

BRICS üyeleri, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ına sahipken, dünya yüzölçümünün yüzde 30'unu ve küresel nüfusun yüzde 45'ine sahip.

TÜRKİYE DE GÖRÜŞME HALİNDE

Türkiye de BRICS'e katılım konusunda ikili görüşme halinde.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili, "BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.