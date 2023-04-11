Belarus, Rusya'dan garanti istedi: Saldırıya uğrarsak bizi koruyun Lukaşenko, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda Kremlin'den savunma garantisi talebinde bulundu. Belaruslu liderin ifadeleri ortaya çıktı.

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Rusya, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmaya karar verdi.

Batı'da alarma neden olan bu hamle sonrası Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova'dan dikkat çeken bir talepte bulundu.

Rusya'dan savunma garantisi talebi

Başkent Minsk'te Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Lukaşenko, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda Rus güçlerinden savunma garantisi istedi.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, konuyu daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin'in, Belaruslu mevkidaşıyla bu konuda hemfikir olduğu ve garanti verdiğine işaret edildi.

"Bizi koruyacaklarını söylediler"

Güvenlik garantisi isteyen Lukaşenko'nun, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

Genel olarak (Putin ile) görüşmelerde, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya Federasyonu'nun Belarus'u kendi bölgesi olarak koruyacağı söylendi. Bunlar ihtiyacımız olan güvenlik (garantileri) türleridir.

Rus güçlerine topraklarını açtı

Rus askeri birliğine ev sahipliği yapan Belarus, Ukrayna'daki saldırıları sırasında Moskova'ya yardım teklifinde bulundu.

Minsk yönetimi, savaşın ilk günlerinde, Moskova'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı başlatmak için kendi topraklarını kullanmasına izin verdi.

Belarus'un savaşa katılacağı iddiası

Geçen yılın sonlarından bu yana, bir dizi askeri tatbikat ve üst düzey Rus yetkililerin ziyaretleri, Belarus'un Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırıya resmen katılabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Bu tür niyetlere sahip olduklarına dair iddiaları sürekli reddeden Lukaşenko, ancak Belarus'un topraklarının saldırıya uğraması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.