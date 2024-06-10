Belçika Başbakanı De Croo istifa etti Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları sonrası milliyetçi parti N-VA yüzde 24,3'le birinci olunca, Belçika Başbakanı Alexander De Croo istifa edeceğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası kritik gelişmeler yaşanıyor...

Fransa'da Macron'un meclisi feshedip erken seçim kararı almasının ardından bu kez Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan bir açıklama geldi.

De Croo, Avrupa seçimlerinde partisi Flaman Liberalleri ve Demokratlar'ın (Open Vld) yenilgisinin ardından istifasını açıkladı.

De Croo, gözyaşları içinde yenilgiyi kabul ederek "Yarın başbakanlıktan istifa edeceğim" dedi.

Aşırı sağcı parti birinci oldu

Belçika'da halk, bugün Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yanı sıra federal parlamento ve bölgesel parlamentolara milletvekili seçti.

Ülkenin yüzde 60'ını temsil eden Flaman bölgesi parlamentosunda birinci gelmesi beklenen Vlaams Belang, N-VA'nın gerisinde kaldı.

N-VA yüzde 24,3'le ilk sırayı elde ederken, VB oylarını yüzde 4,3 artırsa da 22,8 oy oranı ile ikinci sıraya geriledi. Ardından Vooruit, cd&v, PDVA, Open Vld ve Yeşiller sıralandı.

Başbakan'ın partisi 9. oldu

Başbakan Alexander de Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld ise yüzde 2,6 oranında gerileme kaydetti ve yüzde 5,7 oy oranı ile 9. oldu.

"Avrupa'da ve Belçika dahil tüm ülkelerde bir dönüm noktasındayız" demişti

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede hem aşırı sağın hem de radikal solun yükselişte olduğu bir ortamda, bu sabah ulusal ve Avrupa seçimlerinde oy kullanmıştı.

Oy verdikten sonra açıklama yapan Başbakan De Croo, "Her seçim önemlidir ve her seçimde insanlar bunun şimdiye kadarki en önemli seçim olduğunu söyleyecektir. Ama bence gerçekten de Avrupa'da ve Belçika dahil bütün ülkelerde bir dönüm noktasındayız” demişti.

Flaman milliyetçisi iki partinin Flandre'de en yüksek oy oranına ulaşması beklenirken, Flandre'nin bağımsızlığını savunan aşırı sağcı Vlaams Belang'ın, oyların yüzde 25'inden fazlasını alması bekleniyordu.