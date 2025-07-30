Belçika, gözaltına alınan 2 İsrailli askeri UCM'ye sevk etti

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma varan eylemleri, artık Batılı ülkelerde de hukuki yaptırım boyutunda tepkileri de beraberinde getirdi.

Belçika Federal Savcılığı, Gazze'de savaş suçu işledikleri iddiasıyla ülkede gözaltına alınıp sorgulanan iki İsrailli askerin dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sevk etme kararı aldı.

FESTİVALE GELEN İSRAİL ASKERLERİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Brüksel merkezli Hind Recep Vakfı, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde, Tomorrowland Festivali’ne katılmak üzere Belçika’nın Boom kasabasına gelen iki İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen yetkililer, askerleri gözaltına alarak sorguya çekti.

SAVAŞ SUÇUNDAN UCM'DE YARGILANACAKLAR

Yapılan incelemenin ardından Federal Savcılık, dosyanın UCM’ye sevk edilmesine karar verdi. Kararın, Belçika’nın uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve adil yargılama sürecinin sağlıklı işletilmesi adına alındığı ifade edildi.

Hind Recep Vakfı da 21 Temmuz’da yaptığı açıklamada, savaş suçu şüphesiyle söz konusu askerlerin Belçika Federal Polisi tarafından gözaltına alınıp sorgulandığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı da askerlerinin gözaltına alındığını doğruladı ancak gerekçeye dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.