Donald Trump, Vladimir Putin'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında ABD öncülüğünde imzalanan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri henüz netleşiyor.

PUTİN'E BARIŞ KURULU DAVETİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Gazze'de yönetimi ve yeniden yapılanmayı denetlemek üzere kurduğu Barış Kurulu'na katılmaya davet edildi.

TEKLİFİN AYRINTILARI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

AFP de dahil olmak üzere gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, açıklamasında, "Başkan Putin de Barış Kurulu'na katılma daveti aldı." dedi ve Rusya'nın ABD yönetimi ile teklifin "tüm ayrıntılarını netleştirmeye" çalıştığını sözlerine ekledi.

GRÖNLAND VE VENEZUELA'YA DEĞİNDİ

Grönland ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıklayan Peskov, Trump'ın adını tarihe yazdıracağını söyledi.

Peskov, Vladimir Putin'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşme planı olmadığını fakat bir telefon görüşmesinin kolayca ayarlanabileceğini belirtti.