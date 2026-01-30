Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılabilecek

- Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenlerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine olanak tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.
- Yeni düzenlemeyle mahkemeler, çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet ve cinsel saldırı gibi suçlardan mahkumiyet durumunda vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirecek.
- Yasa, daha önce sınırlı suçları kapsayan vatandaşlıktan çıkarma yetkisini genişletti.
Belçika'da dikkat çeken karar...
Ulusal basında yer alan haberlere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.
GEREKÇELİ KARAR YAZILACAK
Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumunda ise gerekçeli karar yazmaları gerekecek.
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAKLAR
Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla birlikte kapsamı genişletilmiş oldu.
Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.