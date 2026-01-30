Burkina Faso'da cunta tüm siyasi partileri feshetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika ülkesinde dikkat çeken karar...

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yüzbaşı İbrahim Traore başkanlığındaki cunta, "sayıları aşırı artan" siyasi partileri feshedip mal varlıklarını devlete devretti.

TÜM PARTİLER FESHEDİLDİ

İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek, karara gerekçe olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyişteki sorunları gösterdi.

Bakan Zerbo, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de savundu.

ÜLKEYİ CUNTA HÜKÜMETİ YÖNETİYOR

100'ün üzerinde kayıtlı siyasi partinin bulunduğu ülkeyi, 30 Eylül 2022'deki darbeyle işbaşına geçen cunta hükümeti yönetiyor.

Darbenin bir numarası ise 1988 doğumlu yüzbaşı İbrahim Traore.

Traore'nin 2022'den beri devlet başkanı olarak yönettiği ülkede kurulan "geçiş hükümeti", 2024'te askeri rejimin görev süresini 5 yıl daha uzatmıştı.

Traore ve ekibi, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçiren ve "Geçiş Dönemi" Devlet Başkanı olan Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini devirmişti.