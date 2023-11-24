Belçikalı YouTuber Yanike, metroda yolcunun üzerine pislik döktü Şaka videoları çeken Yanike adlı YouTuber, 19 yaşındaki yolcunun üzerine, içi pislik dolu kovayı boşalttı. İçerik üreticisinin hareketi, tepkilerin odağına oturdu.

AA

Belçikalı bir YouTube içerik üreticisi, etkileşim adına mide bulandıran hareketlere imza attı.

Şaka videoları hazırlayan "Yanike" isimli YouTuber, metroda bir yolcuyu hedef aldı.

YouTuber, yolcunun üzerine su, yağ, kurumuş yaprak ve köpek pisliği dolu kovayı boşaltıp, bu anın videosunu yayınladı.

Pislik dolu kovayı yolcunun üzerine boşalttı

Brüksel'de metro durağına gelen trene binen ve elindeki kovayı genç bir yolcunun üzerine boşaltan "Yanike", kapılar kapanmadan hızlıca vagondan çıktı.

Bu görüntüler daha sonra YouTube'da yayınlandı. Ancak bir süre sonra şikayet üzerine video yayından kaldırıldı.

Metro işletmecisinden şikayet

Brüksel metrosunu işleten şirket STIB, kanalında sokaktaki insanlara yapılmış, benzer görüntülerin yer aldığı videolar yayınlayan YouTube içerik üreticisi hakkında şikayetçi oldu.

"Yolcularımız küçük düşürülmüştür"

STIB Sözcüsü An Van Hamme, Belçika basınına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Yolcularımıza yönelik bu tür davranışları, bu tür videolar çekilmesini ve dağıtıma sokulmasını hoş göremeyiz.



Yolcularımız küçük düşürülmüştür ve bu asla kabul edilemez. Ayrıca bu kişi aracımıza da zarar vermiştir.

19 yaşındaki yolcu da şikayetçi oldu

Üzerine pislik dolu kova boşaltılan 19 yaşındaki metro yolcusunun da polise şikayette bulunduğu açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)