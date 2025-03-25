Belçika'nın havalimanlarında 31 Mart'ta gidiş yönlü uçuşlar iptal

AA

Avrupa'da havalimanında çalışanlar, düşük maaş ve yoğun iş temposu nedeni ile sendikaları aracılığı ile greve gidiyor.

Bu kez de Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart Pazartesi günü, gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

GÜVENLİK VE BAGAJ GÖREVLİSİ GREVE GİDECEK

Brüksel Havalimanı yönetimi, 31 Mart Pazartesi günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ile bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

YOLCULAR BİR GÜN GİDİŞ YAPAMAYACAK

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.

YOLCULARA BİLGİ VERİLDİ

Açıklamada, hava yolu firmalarının etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilerek, söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesi istendi.

Giden yolcu uçuşları iptal edildiğinden, gelen uçuşlarda da iptallerin söz konusu olabileceği kaydedilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edildi.

CHARLEROI HAVALİMANI

Charleroi Havalimanı'nın konuyla ilgili açıklamasında da 31 Mart Pazartesi günü sendikaların ortak grev düzenleyeceğine işaret edildi.

Havalimanında operasyonların güvenli biçimde yapılmasını sağlamaya yeterli personel olmayacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tarihte planlanan tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının 31 Mart'ta planlı seferi olan yolcularla yeniden rezervasyon veya iade için iletişime geçeceği bildirildi.

ÜLKEDE GENEL İŞÇİ GREVİ VAR

Belçika genelinde 31 Mart'ta, bütün işçi sendikaları ortak grev düzenleyecek. Greve eğitim ve toplu taşıma başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yoğun katılım bekleniyor.

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikaların sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede 13 Şubat’ta da geniş katılımlı grev düzenlenmiş, hayat durma noktasına gelmişti.