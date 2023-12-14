Berlin'de Gazze'deki soykırımı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkati çekmek isteyen öğrenciler, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Diğer yandan salonda İsrail bayrağı açanlara dokunulmadı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'de 2 aydır uyguladığı soykırım, işgal ve zorunlu göç politikasına dünyanın farklı yerlerinden tepkiler devam ediyor.



Almanya'da Berlin Hür Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, İsrail'e ve okul yönetimine tepki göstermek ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Rostlaube adlı binadaki amfide eylem yaptı.

"8 binden fazla çocuk katledildi, kınamayak mısınız?"

Öğrenciler, üniversite yönetimini "Filistin'deki şiddet konusunda tek taraflı davranmakla" eleştirdi.

Protestoda öğrenciler, amfiye Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları ile Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gazze'de 8 binden fazla çocuk katledildi, kınama nerede?" yazılı pankartlar astı.

Protestoları süren öğrencileri polis zorla dışarı çıkardı

Amfideki sıralara oturan öğrenciler, üniversite yönetiminin salondan çıkmaları konusundaki uyarılarına yanıt vermedi.

Protestoda Filistin ve Gazze'deki durum ile Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı. Öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Birkaç saat süren protestonun ardından üniversite yönetiminin talebi üzerine polisler, öğrencileri salondan çıkardı.

Polisin bazı öğrencilere sert müdahalede bulunması dikkati çekti, birçok öğrenci kendi isteğiyle salondan çıktı.

İsrail bayrağı açanlara dokunulmadı

Diğer yandan, İsrail bayrağı taşıyan 4 kişilik grup, eylem sırasında amfinin arka sıralarında oturdu.