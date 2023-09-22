Beşar Esad, Çin'de Şi Cinping'le görüştü Çin Devlet Başkanı Şi, Suriyeli mevkidaşı Esad ile Hangzhou kentinde görüşme gerçekleştirdi. Şam'dan yapılan açıklamada ise dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

AA & Ensonhaber

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in davetlisi olarak Çin'e gitti.

Ziyaret, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'ya ulaşan Esad, burada Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi.

Çin'de Şi-Esad görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriyeli mevkidaşı Esad ile, heyetlerin de katılımıyla görüşme gerçekleştirdi. Şam yönetimine bağlı SANA haber ajansı, zirveden fotoğraf paylaştı.

Beşar Esad'a eşi Esma Esad da eşlik ediyor. Öte yandan Suriye heyeti, başkent Pekin'i ziyaret edecek.

Diplomatik izolasyondan çıkış yolu arayışları

Esad, en son 2004 yılında dönemin Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile görüşmek üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Suriye liderinin, Çin ziyaretiyle birlikte diplomatik izolasyondan çıkış yolu aradığı belirtiliyor.

Meşruiyet kazanmayı amaçlıyor

Çin Devlet Başkanı Şi'nin yanında poz vermesinin, Esad'ın, Suriye'nin yeniden dünya sahnesine dönmesine yönelik kampanyasına daha fazla meşruiyet kazandırmayı amaçladığı söyleniyor.

Esad; ABD, Avrupa, Avustralya, Kanada ve İsviçre tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Şam: Yeni bir sıçrama

Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu ziyaret ilişkiler tarihinde yeni bir sıçrama olacaktır." dedi.

Mikdad, Suriye-Çin ilişkilerinin oldukça gelişmiş durumda olduğunu ifade etti.