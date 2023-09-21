Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Çin'e dikkat çeken ziyaret Esad, Şi Cinping'le görüşmek üzere Asya ülkesine seyahat etti. Air China uçağından inen Esad'ın yanında eşi bulunurken, "Şam, diplomatik izolasyona son vermek istiyor" yorumları yapıldı.

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AA & Ensonhaber

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in davetlisi olarak yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez resmi ziyaret için Asya ülkesine gitti.

Esad, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'ya ulaştı.

Esad, en son 2004 yılında dönemin Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile görüşmek üzere Çin'i ziyaret etmişti.

Beşar Esad Çin'de

Suriye liderinin son ziyareti ayrıca 12 yıl önce ülkesinde patlak veren iç savaştan bu yana Asya ülkesine yaptığı yaptığı ilk seyahat olarak kayıtlara geçti.

Air China uçağından indiği görülen Beşar Esad'a, eşi Esma Esad da eşlik etti.

Reuters, Esad'ın diplomatik izolasyondan çıkış yolu bulmak üzere böyle bir hamle yaptığını aktardı.

Diplomatik izolasyona son vermek istiyor

Haberde, "Batı yaptırımları altında 10 yıldan fazla süren diplomatik izolasyona son vermek için daha fazla adım atıyor." denildi.

Esad'ın, Şi ile görüşmesine ek olarak, beraberindeki heyetle birlikte birçok Çin şehrinde bir dizi toplantıya liderlik edeceği belirtildi.

Hedefi meşruiyet kazanmak

Çin Devlet Başkanı Şi'nin yanında poz vermesinin, Esad'ın, Suriye'nin yeniden dünya sahnesine dönmesine yönelik kampanyasına daha fazla meşruiyet kazandırmayı amaçladığı söyleniyor.

Esad; ABD, Avrupa, Avustralya, Kanada ve İsviçre tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Çin'in amacı, Orta Doğu'da etki alanını genişletmek

Bloomberg ise Çin'in Orta Doğu'daki diplomatik çabalarını artırdığını, Esad'ın ziyaretiyle birlikte Pekin yönetiminin söz konusu bölgede etki alanını genişletmeyi hedeflediğini yazdı.

Bu kapsamda Çin'in, geçtiğimiz mart ayında, İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yaptığına işaret edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın haziran ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Şi'nin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi.