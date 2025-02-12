Beşar Esad'ın oğlundan dikkat çeken paylaşım: Babamın Suriye'yi kaybettiği gece

Haber Merkezi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

Esad ve ailesinin sığınma talebini kabul eden Rusya, devrik lider ve ailesine sert yasaklar koydu.

Bu süreçte Esad Ailesi'nin Rusya’ya kaçışı ve Moskova'da yerleşen aile üyelerinin yaşamları hakkında pek fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Rus yönetimi tarafından sosyal medya hesapları dahi kullanmaları yasak olan Esad Ailesi'nin küçük oğlu Hafız Esad, bir X hesabı oluşturarak ailesinin ülkedeki son günlerini anlattı.

Ancak genç Hafız'in X'teki @HafezBAlAssad adlı hesabı, kısa süre sonra kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

HESAP DOĞRULANDI

Ancak hesap kapatılsa da yapılan paylaşımlar, kısa sürede yayılarak dikkatleri çekti.

Suriyeliler, hesabın paylaşımlarını çeşitli platformlarda paylaşırken Arap medya kuruluşları, özellikle Al-Arabiya ve Asharq, salı günü bu hesabın gerçekten Esad'a ait olduğunu bildirdi.

Amerikalı serbest gazeteci Eva Karene Bartlett, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu hesabın gerçek olduğunu doğrulayabileceğini söyledi.

Gazeteci Bartlett, "Hesabın ona ait olduğunu ve bir sahtekârlık olmadığını teyit edebilirim. Son dönemde iletişim halindeydik ve kendisinin bir Telegram kanalı ile X hesabı açmayı düşündüğünü biliyordum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BABAMIN SURİYE'Yİ KAYBETTİĞİ GECE"

4 Aralık 2021 doğumlu 23 yaşındaki Hafız Esad, "Babamın Suriye'yi kaybettiği gece" notuyla hem Arapça hem İngilizce yaptığı paylaşımlarda "Şam'ı terk etmek bir yana, Suriye’den ayrılmak için hiçbir zaman bir planımız, hatta bir B planımız bile olmadı." iddiasında bulundu.

"GECE YARISI EVİMİZE BİR RUS YETKİLİ GELDİ"

Esad Ailesi, isyancıların kontrolü ele geçirmesinden hemen önce Moskova'ya kaçtı ve Rusya tarafından kendilerine sığınma hakkı tanındı. Oğul Hafız Esad'a göre, 7 Aralık'ta Şam'da "olağan dışı" bir durum yoktu, ta ki Suriye ordusunun Humus'tan çekildiğine dair haberler gelene kadar. Hafız Esad, bu gelişmeyi "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi. Paylaşıma göre Suriye'den ayrılma kararı, gece yarısından sonra bir Rus yetkilinin Esad Ailesi'ni ziyaret etmesiyle alındı.

Hafız Esad paylaşımında, "Şam'ı terk edeceğimize dair hiçbir hazırlık yoktu. Ancak pazar sabahı (8 Aralık) gece yarısından sonra, El-Maliki Mahallesi'ndeki evimize bir Rus yetkili geldi ve başkana (babası Beşar Esad), Şam'daki durumun ciddiyeti nedeniyle birkaç günlüğüne Lazkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

8 ARALIK SABAHI KAÇTILAR

Hafız Esad’ın açıklamalarına göre, aile 8 Aralık sabahı erken saatlerde, yerel saatle 03.00 civarında Şam Havalimanı’na ulaştı.

Burada, Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ile buluştuktan sonra, bir Rus askeri uçağıyla Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne doğru yola çıktılar.

Esad, aile üyelerinin burada, üsse yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Burc İslam’daki başkanlık konutuna geçmeyi planladığını ifade etti.

'TÜM TELEFONLAR KAPALIYDI'

23 yaşındaki Esad, "Orada çalışan herhangi biriyle iletişim kurma girişimlerimiz başarısız oldu. Aradığımız tüm telefonlar kapalıydı ve cephedeki birliklerin geri çekildiğine, son askeri mevzilerin düştüğüne dair bilgiler gelmeye başladı." diye devam etti.

Esad, üssün "drone saldırılarına" maruz kaldığını ve isyancı ilerleyişinin bölgeden kara yoluyla ayrılmayı imkansız hale getirdiğini belirtti.

"Moskova, Hmeymim üssü komutanlığına bizi Moskova'ya tahliye etmeleri talimatını verdi." ifadesini kullandı.

Aile, 8 Aralık akşamı bir Rus askeri uçağıyla Moskova'ya ulaştı.

"ANNEM MOSKOVA'DAYDI"

Oğul Hafız Esad ayrıca Suriye'de o sırada sadece kendisi, babası ve kardeşi Karim'in olduğunu, annesinin ise Moskova'da olduğunu anlattı: