Beşar Esad’ın sarayında Lionel Messi imzalı forma bulundu

Haber Merkezi

Yıllardır kanlı bir rejimin gölgesinde insanlık dışı zulümlere maruz kalan Suriye halkı, nihayetinde özgürlük mücadelesini zaferle taçlandırdı.

İdlib’den başlayıp Şam’a kadar yayılan muhalif asker ve halk ayaklanmaları, 61 yıllık Baas rejimini tarihin tozlu raflarına gönderdi.

Diktatör Beşar Esad, yıllarca işlediği savaş suçlarıyla yüzleşmek yerine, halkından çaldığı 135 milyar dolarla Rusya’ya sığındı.

Ancak onun ülkesinden kaçışı, saraylarından çıkan şaşırtıcı buluntuların ortaya çıkmasını engelleyemedi.

MESSİ İMZALI FORMA BULUNDU

Son olarak Lazkiye’deki malikanesinde yapılan aramalarda, dünya futbolunun en büyük isimlerinden Lionel Messi’nin imzasını taşıyan bir forma bulundu.

Formada Messi'nin, Esad'ın oğlu Hafız’a ithafen “Hafız Esad’a sevgilerimle” notunu düştüğü görüldü.

İNGİLTERE KRALİÇESİ'NİN İMZALI FOTOĞRAFI BULUNDU

Devrim sonrası halkın saraylara girmesiyle, Esad ailesinin özel konutları talan edilmeye deva ediliyor.

Beşar Esad'ın Şam'da bulunan sarayında, altın kaplamalı kutularda diplomatlardan gelen özel yapım ve pahalı hediyelerle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)'dan özel ödüller ve eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in imzalı fotoğrafına kadar pek çok lüks eşya ve değerli belge de ortaya çıkarıldı.

Messi’nin imzalı formasının bulunması ise, Esad Ailesi'nin uluslararası şöhretli isimlerle ilişki kurma çabasının bir başka örneği olarak değerlendirildi.