Beyaz Saray: Putin, Başkan Zelensky ile görüşmeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı gündemdeki yerini koruyor.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile görüşmesinin ardından Avrupalı liderlerle bir araya gelmişti.

"PUTİN İLE İKİLİ BİR GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelensky ise toplantı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum."

"BİRÇOK KİLİT NOKTADA ANLAŞMAYA VARILDI"

Konuya dair Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Leavitt, basın toplantısına ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz hafta Alaska’da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarla başladı.

ABD Başkanı Trump’ın hiç başlamaması gereken bir savaşın sona ermesi için barış çabalarına yıllar süren çıkmazın ardından bir hareketlilik getirdiğini vurgulayan Leavitt şu ifadeleri kullandı:

"Alaska’daki ikili görüşmeler son derece verimli geçti ve iki lider arasında birçok kilit noktada anlaşmaya varıldı. Bu da Anchorage’deki toplantıdan sadece 48 saat sonra, dün Beyaz Saray’da gerçekleşen ikinci aşama görüşmelerine kapı araladı. Hepinizin bildiği gibi, burada Avrupalı liderlerin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de vardı. Hepsi, Başkan Trump ile görüşmek, ivmeyi sürdürmek ve kalıcı bir barış için çalışmak üzere buraya geldiler"

"PUTİN, BARIŞ SÜRECİNİN BİR SONRAKİ AŞAMASINI BAŞLATMAYI KABUL ETTİ"

ABD Başkanı Trump’ın dün Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Leavitt şöyle konuştu:

"Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti. Gerekirse bunun ardından Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve Başkan Trump arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkanın da belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff, bunun en kısa sürede gerçekleşmesi için Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon içinde olacaklar"

Trump’ın girişimleriyle Ukrayna’da savaşın durması için tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyleyen Leavitt, "Çünkü Başkan Trump, barışın başkanıdır. Kendisiyle ABD’nin liderliği dünya sahnesine geri dönmüştür. Trump, özgür dünyanın tartışmasız liderliği statüsünü Amerika’ya geri kazandırmıştır" dedi.

Ayrıca Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüşerek Putin-Zelensky zirvesinin Budapeşte'de yapılma olasılığını ele aldı.

"ABD ASKERLERİ UKRAYNA’DA SAHAYA İNMEYECEK"

Basın toplantısında Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soru alan Leavitt şunları söyledi:

"ABD askerleri Ukrayna’da sahaya inmeyecek. Ancak biz kesinlikle koordinasyona yardımcı olabilir ve belki Avrupalı müttefiklerimize güvenlik garantileri sağlamak için başka yollar sunabiliriz. Başkan, güvenlik garantilerinin kalıcı barış açısından çok önemli olduğunu anlıyor. Ulusal güvenlik ekibine, Avrupalı dostlarımız ile koordinasyon sağlanması ve ayrıca bu meseleleri Ukrayna ve Rusya ile iş birliği içinde görüşmeye devam edilmesi talimatı verdi"

"TRUMP, HER İKİ LİDERLE GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Teklif edilen güvenlik garantilerinin durumu ve Rusya’nın bu husustaki tavrına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "Başkan, her iki liderle görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor" dedi.

Leavitt, "Başkan, ekibine bu güvenlik garantileri için kabul edilebilir bir çerçeve oluşturma talimatı verdi. Bu çerçeve, kalıcı barışın sağlanmasına ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, HER İKİ TARAFIN DA NE İSTEDİĞİNİ VE NEYİ FEDA ETMEK ZORUNDA KALACAĞINI DAHA İYİ ANLIYOR"

ABD Başkanı Trump’ın niçin Putin ile bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığı yönünde bir soru alan Leavitt, önceki yönetim konuşmayı reddederken Başkan Trump’ın diplomasiyi ilerletme ve açık diyaloğu savunduğunu ifade etti.

Leavitt şöyle dedi:

"İşte bu yüzden Başkan hem telefonla birkaç görüşme yaptı hem de geçen cuma Başkan Putin ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Zelenskiy ile de onlarca defa görüştü, Beyaz Saray’da ağırladı. Şimdi her iki tarafın da ne istediğini ve neyi feda etmek zorunda kalacağını daha iyi anlıyor. Trump’ın her zaman söylediği gibi, iyi bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da masadan biraz mutsuz ayrılması gerek"

"İKİ LİDER DE BİR ARAYA GELME İSTEĞİNİ İFADE ETTİ"

Putin ve Zelenskiy arasındaki ikili görüşmeye ilişkin bir soruya Leavitt, "Başkan bu konuda her iki liderle de konuştu ve her iki lider de bir araya gelme isteğini ifade etti. Dolayısıyla ulusal güvenlik ekibimiz, her iki ülkenin de bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak" dedi.

Leavitt, "Savaşta tartışılması ve karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları var ve bunlar, iki ülke tarafından ele alınmalı. Bu nedenle Başkan, bu iki ülkenin doğrudan diplomasiye girmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı’nın Putin’in Zelensky ile ikili görüşmeye kesin surette onay vermediğine ilişkin açıklamasına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "ABD hükümeti ve Trump yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor" dedi.