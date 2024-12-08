Beyaz Saray, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

AA
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
"ABD BAŞKANI'NIN, BÖLGESEL ORTAKLARLA YAKIN İRTİBATI SÜRDÜR
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanı'nın, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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