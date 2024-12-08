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Beyaz Saray, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.