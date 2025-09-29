Beyaz Saray, Trump’ın Gazze için barış planını açıklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Dünyanın dikkatle takip ettiği görüşme geçtiğimiz saatlerde başladı. Gazze'de ateşkes teklifinin ele alındığı görüşme sürerken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI AÇIKLANDI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Gazze barışı için planı paylaşıldı.

Planda, her iki taraf da bu teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ereceği kaydedildi.

"İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK"

Söz konusu plan madde madde şöyle:

- İsrail, Gazze’yi işgal etmeyecek veya ilhak etmeyecek



- Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, “radikalizmden arındırılmış ve terörsüz bir bölge” olacak



- İsrail bu anlaşmayı kamuoyuna duyurduktan sonraki 72 saat içinde tüm rehine ve kayıplar (yaşayan ve ölen) iade edilecek

"ABD, İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA DİYALOG BAŞLATACAK"