Prigojin'den sonra Putin kararname yayınladı: Paralı askerler bağlılık yemini edecek Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümünden sonra grubun geleceği hakkında tartışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı askerlerin 'Rus devletine bağlılık yemini' etmesini mecbur kılan bir kararname imzaladı.

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Rusya'da yaşanan son gelişmeler dünyanın gündeminde...

Ukrayna ile 1,5 yıldır savaşta olan Rusya'nın bu savaşta en öndeki güçlerini paralı askerler oluşturuyor.

Wagner isimli paralı asker grubunun lideri Yevgeniy Prigojin ile Rus komuta kademesi ve savunma bakanlığı arasında yaşanan gerilim 24 Haziran'da isyana dönüştü.

Prigojin'in Moskova yürüşü

Ukrayna'daki mevzilerinden yürüyüşe geçen Prigojin, Moskova'ya yürüdü.

Rus yönetimini dünya önünde aciz gösteren bu olay, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona erdi.

2 ay sonra uçağı düştü

Olayın ardından hain ilan edilen Prigojin'in uçağı ise isyandan tam 2 ay sonra 24 Ağustos'ta Moskova yakınlarında Tver bölgesinde düştü.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın gündemine düşen bu olayın hemen ardından komplo teorileri ve iddialar havada uçuşurken, Wagner'in geleceği merak konusu oldu.

Putin, bağlılık yemini istedi

Eğtimli ve deneyimli kalabalık bir savaşçı grubu olan Wagner'i yönetecek isimler üzerinden tartışmalar sürerken Kremlin'den yeni bir hamle geldi.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bağlılık yemini istedi.

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Komutan ve liderlere tam başlılık sözü

Reuters'in aktardığı habere göre Putin, 25 Ağustos'ta bir kararname imzaladı. İmzalandıktan sonra hemen yürürlüğe giren kararnameye göre Wagner ve ülkedeki diğer paralı asker gruplarına mensup olanlar 'Rus devletine bağlılık yemini' edecek.

Söz konusu yemin, komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine kesinlikle uyma sözü içerecek.