Beyaz Saray’dan açıklama: ABD, El Mencho operasyonunda Meksika’ya istihbarat sağladı

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri, "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.

Operasyonun ardından kartel güçleriyle çatışmalara girildi.

BİRÇOK EYALETTE EYLEMLER DÜZENLENDİ

Suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika'da 22 Şubat'ta federal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt, ABD'nin, kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini kaydetti.

TRUMP TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Operasyondaki iş birliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da ‘üst düzey hedef’ konumunda bulunduğunu vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Jalisco Yeni Nesil Karteli’ni (CJNG) yabancı terör örgütü olarak tanımladığını anımsattı.