Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş kutlaması! Pastayı sevgilisiyle üfledi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerden.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve oldukça zorlu bir sürece giren Nilperi Şahinkaya, umutsuzluğun içinden yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, hatta çok uzak olduğunu söylediği evliliğe de yeşil ışık yakmıştı.

Şu sıralar aşk hayatı çok iyi giden Nilperi, 37. yaşını kutladı. Doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"4 YAŞIMA GİRDİM"

Doğum günü paylaşımına, '4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, Sürpriz kutlama için teşekkür ederim' notunu düşen Nilperi'nin pozlarında dikkat çeken detay pastası oldu.

"YE BENİ AŞKIM"

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar, Nilperi'nin 37. yaşına özel hazırlattığı pastanın üstüne leoparlı bir iç çamaşırı giyip kaslarını sergileyen pozunu koydurdu. Pastanın üstüne ise 'Ye Beni Aşkım' yazdırdı.