Beyaz Saray'dan İsrail'in İran saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa hakkı
AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
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