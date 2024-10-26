Beyaz Saray'dan İsrail'in İran saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa hakkı

AA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
"MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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