Beyaz Saray'dan 'nadir elementler anlaşması' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği toplantıya katıldı.

Miller, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasına da değindi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HIZLI HAREKET EDİP ANLAŞMAYI İŞLER HALE GETİRECEĞİZ"

ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin konuşan Miller, şöyle dedi:

Sadece bu maden anlaşmasında değil, Başkan'ın ortaya koyduğu tüm maden anlaşmalarında son sürat ilerleyeceğiz. Ukrayna ile yapılan bu anlaşmayla ilgili olarak, elimizden geldiğince hızlı hareket edip anlaşmayı işler hale getireceğiz.