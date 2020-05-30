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    Beyaz Saray'dan Twitter'a sansür sorusu

    Sosyal medya platformu Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis olaylarına ilişkin paylaşımına dair aykırılık yok demesine Beyaz Saray "Neden hala sansürlü" sorusuyula tepki verdi.
    • AA
    • 30.05.2020 - 07:36
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    Beyaz Saray'dan Twitter'a sansür sorusu

    Twitter, dün gece Minneapolis'teki olaylara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili, "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." açıklamasında bulundu.

    MADEM KURALA UYGUN, NEDEN HALEN SANSÜRDLÜ

    Beyaz Saray, Twitter'ın konuya ilişkin elektronik posta ile gönderdiği açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı.

    Açıklamada, "Söz konusu içeriği inceledik ve bizim kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." ifadesi yer aldı.

    Beyaz Saray'dan bunun üzerine "Twitter, dakikalar önce Beyaz Saray'a gönderdiği mailde, sansür uyguladıkları paylaşımda herhangi bir Twitter kuralının çiğnenmediğini kabul etti. Peki neden hala sansür uygulanıyor?" açıklaması yapıldı.

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