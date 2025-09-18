Beyaz Saray’ın karşısına Donald Trump’ın Bitcoin heykeli dikildi

Donald Trump deyince akıllara ilk olarak kripto paralar gelmekte...

Göreve geldiği günden itibaren kripto para piyasalarında büyük bir hareketlilik sürerken yatırımcılar, Trump'ın teşviklerinden ise oldukça memnun.

BEYAZ SARAY'IN KARŞISINA DİKTİLER

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıkladığı gün Washington, sıra dışı bir enstalasyonla gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde Bitcoin tuttuğu yaklaşık 3,6 metrelik altın heykeli, ABD Kongre Binası'nın hemen dışında sergilendi.

KISA SÜRELİĞİNE SERGİLENDİ

Sabah 9'dan akşam 4'e kadar sergilenen heykelin yapımını, bir grup kripto yatırımcısı finanse etti.

Organizatörler, heykelin amacını "kripto paraların geleceği, para politikası ve devletin finansal piyasalardaki rolü üzerine tartışma başlatmak" olduğunu belirtti.

Grubun temsilcisi Hichem Zaghdoudi, "Bu enstalasyon, hükümet destekli para biriminin geleceğini düşünmeyi ve kriptonun yükselen etkisini sorgulamayı amaçlıyor. Bu heykel Trump'ın kriptoya açık desteğine de saygı duruşu niteliğinde." diye ekledi.

FED FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Fed dün faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e çekti.

Fed'in aralıktan bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkat çekti.

Bu sene hiç yapılmasa da geçen yıl işletmelerdeki yavaşlama endişesi nedeniyle üç kez faiz indirimi yapılmıştı.