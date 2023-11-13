Biden-Al Sani görüşmesi: Gazze'deki durumu konuştular Görüşmede, esirlerin vakit kaybedilmeden serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Filistin devletinin kurulması ve Orta Doğu'nun daha istikrarlı hale getirilmesine ilişkin beklentiye vurgu yapıldı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'ye İsrail saldırılarını ele aldı.

Görüşmenin içeriğine dair Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki "masum sivillerin korunması ihtiyacını ve acil ihtiyaç duyulan insani yardımların Gazze'ye akışının artırılması" konularının konuşulduğu görüşmede Biden, Körfez İş birliği Konseyi'nin bölgeye "desteğine" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Esirler serbest bırakılmalı"

Biden, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarını takdir etti ve iki lider, esirlerin "vakit kaybetmeden serbest bırakılması" konusunda mutabık kaldı.

'Filistin devleti' mesajı

Başkan Biden'ın, İsraillilerin ve Filistinlilerin "yan yana, eşit istikrar ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Filistin devleti" vizyonunu dile getirdiği görüşmede, iki lider, Orta Doğu'nun "daha huzurlu, güvenli, refah içinde ve istikrarlı olması vizyonuna ilişkin çabalarına devam edeceklerini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

186 Filistinliyi öldürdüler

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)