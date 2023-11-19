Biden'dan Hamas'a çağrı: Ateşkes barış değildir Biden, rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Biden, "Hamas, yıkım ideolojisine bağlı kaldığı sürece ateşkes barış değildir" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun saldırılarının yaşandığı Gazze ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Washington Post gazetesi için bir makale kaleme alan Biden, Hamas'tan rehineleri serbest bırakmasını istedi.

Biden, "Hamas, Filistinlilerin hayatını biraz olsun önemsiyorsa, tüm rehineleri serbest ve silahları bırakır." dedi.

Ateşkes ve barış şartı

İsrail'in ölümcül saldırılarını görmezden gelen Biden, "Hamas, yıkım ideolojisine bağlı kaldığı sürece ateşkes barış değildir." ifadesini kullandı.

Biden'ın mesajlarının, Washington ile Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan Arap ülkeleri arasındaki "derin ayrılığı" gösterdiği belirtiliyor.

"Gazze ve Batı Şeria'yı Filistin yönetmeli"

ABD başkanı ayrıca, savaş bittikten sonra Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi tarafından idare edilmesi gerektiğini savundu.

Tel Aviv'e de seslenen Biden, İsrail liderlerini Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı "aşırı şiddeti" durdurmaya çağırdı.

Vize yasağı seçeneği

Biden, ABD'nin Batı Şeria'daki Filistinli sivillere saldıranlara vize yasağı getirilmesi de dahil olmak üzere kendi adımlarını atmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD, 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail'in askeri operasyonlarını "kararlılıkla" desteklediğini yüksek sesle belirtti.

"İsrail olmasaydı..."

Tel Aviv'de yetkililerle görüşmesi sonrası konuşan ABD Başkanı Biden, "İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık." demişti.

İsrail'in, dünyadaki Yahudiler için güvenli yer olmak üzere meydana geldiğini anlatan Biden, "Bu yüzden doğdu." ifadesini kullanmıştı.

"Size söz veriyorum"

İsraillilerin bugün güvende hissetmediğini belirten Biden, "İsrail, Yahudiler için yeniden güvenli yer olmalı." şeklinde konuşmuştu.

Konuşmasını "Size söz veriyorum." şeklinde sürdüren ABD Başkanı, bunun için "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarını vurgulamıştı.