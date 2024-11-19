Biden'dan Helene ve Milton kasırgaları için bütçe talebi

DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çıkan kasırgalar çoğu zaman ekonomiyi zorluyor.

Bu tür afetlerin ardından acil müdahaleler yapılması gerekiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a konuya ilişkin mektup yazdı.

"BÜTÇE TALEP EDİYORUM"

Biden, mektubunda, “Helene ve Milton kasırgaları ile diğer doğal afetlere hızlı şekilde müdahale sağlamak için Kongre'den acil ilave bütçe talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Biden, kasırgalardan etkilenen Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina'da aileler, işletme sahipleri ve yetkilerle bir araya geldiğini belirterek, daha önce de büyük kasırgaların ardından bütçe sağlandığını vurguladı.