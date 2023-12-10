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Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 18 bine yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 18 bine yükseldi İsrail, durmadan bombaladığı Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.. Son yapılan açıklamaya göre Gazze'de can kaybı 18 bine yükselirken, yaralananların sayısı ise 49 bin 500..