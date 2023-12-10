Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 18 bine yükseldi

Gazze'de kan durmuyor.
İsrail, tam 2 ayı aşkın süredir bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Sivillerin sıkça hedef alındığı savaşta, binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybediyor.
Havadan, karadan ve denizden gece-gündüz demeden saldırılar devam ederken, can kaybının da önüne geçilemiyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bilançoya ilişkin açıklama geldi.
Can kaybı 18 bine yükseldi
Bakanlık, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 18 bin olduğunu belirtti.
Saldırılarda yaralanan Filistinli sayısı ise 49 bin 500'e yükseldi..
Ölenlerin yüzde 40'ı çocuk
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenlerin yüzde 40'ının 18 yaş altı olduğu belirtildi.
İsrail kalıcı ateşkes çağrılarını duymuyor
Sağlık sisteminin adeta çöktüğü, hastanelerin bombalandığı savaş, insani aranın ardından yeniden alevlendi.
Ateşkes çağrıları devam ederken İsrail ise kulak asmıyor.
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