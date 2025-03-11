Bilim insanları nükleer atıkla çalışan pil geliştirdi

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Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, nükleer atıklardan yayılan gama radyasyonunu kullanarak mikroçipleri çalıştırabilecek enerji üretmeyi başardı.

Şu an için bu sistem yalnızca küçük sensörleri besleyebilecek kapasitede olsa da bilim insanları ilerleyen dönemde daha büyük ölçeklere taşınabileceğini düşünüyor.

"ATIKLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Araştırma ekibinden nükleer mühendis Raymond Cao, "Atık olarak görülen bir şeyi alıp işe yarar bir kaynağa dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyadaki enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u şu anda nükleer enerjiyle karşılanıyor.

Eğer bilim insanları nükleer atıkları verimli bir şekilde kullanmanın bir yolunu bulabilirse, bu enerji kaynağı çok daha cazip hale gelebilir.

NÜKLEER PİLLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Nükleer piller, radyoaktif bozunmayı elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar olarak uzun yıllardır araştırılıyor.

Ancak şimdiye kadar bu teknoloji pratik bir kullanıma ulaşamadı. Yeni geliştirilen sistemde ise enerji iki aşamalı bir işlemle üretiliyor:

İlk olarak, özel tasarlanmış sintilatör kristalleri gama radyasyonunu ışığa çeviriyor.

Daha sonra güneş panellerine benzer bir mekanizma ile bu ışık elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

BOYUTU 4 SANTİMETREKÜP

Geliştirilen prototip pilin boyutu yaklaşık 4 santimetreküp.

Araştırmacılar, bu pilin testlerde iki farklı radyoaktif kaynak olan sezyum-137 ve kobalt-60 kullanılarak denendiğini açıkladı.

Pil, sırasıyla 288 nanovat ve 1.5 mikrowatt güç üretebildi.

Ohio State Üniversitesi’nden havacılık mühendisi İbrahim Oksuz, "Bu güç çıkışı açısından çığır açıcı bir sonuç" diyerek, gelecekte bu yöntemin daha büyük ölçeklerde uygulanabileceğini vurguladı.

KULLANIM ALANLARI VE GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR

Bu tür nükleer pillerin doğrudan halka sunulması planlanmıyor.

Bunun yerine, nükleer atıkların üretildiği tesislerin çevresinde kullanılabilecek düşük bakım gerektiren sensörler ve izleme sistemleri için tasarlanıyor.

Araştırmacılar, geliştirilen bataryanın çevreye zarar vermeyeceğini ve doğrudan temas halinde bile güvenli olduğunu belirtiyor.

Ancak güç kaynağının uzun vadede ne kadar dayanıklı olacağı henüz net değil.

"OLDUKÇA UMUT VERİCİ"

Araştırma sırasında kristallerin ve güneş hücrelerinin nasıl konumlandırıldığının enerji dönüşüm oranlarını etkilediği keşfedildi.

Bu bilgi, gelecekte daha verimli bataryaların üretilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.

Oksuz, "Nükleer pil konsepti oldukça umut verici. Geliştirmeye açık pek çok alan var, ancak gelecekte bu yöntemin enerji üretimi ve sensör teknolojisinde önemli bir yer edineceğine inanıyorum" dedi.