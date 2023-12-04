Bill Gates: 2 derece ısınma hedefine ulaşma şansı hızla azalıyor Gates, sıcaklık artışının 3 santigrat derecenin altında kalmasının bile iyi bir gelişme olacağını söyledi. ABD'li milyarder, "Fosil yakıtlarla rekabet etmeliyiz. Karbon vergisi uygulanmalı" dedi.

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Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında sınırlamayı amaçlıyor.

Böylece 1,5 derece hedefine ulaşmak için fosil yakıtlardan çıkılması gerektiği belirtiliyor.

Amerikalı teknoloji milyarderi Bill Gates ise bu konuda iyimser olmadığına dair mesajlar verdi.

"2 derecenin altında tutma hedefine ulaşamayacağız"

Gates, dünyanın "muhtemelen" Paris İklim Anlaşması'nın sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşamayacağını söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Gates, "En büyük beklentilerimizi karşılayamasak da iklim krizi ilerliyor." dedi.

Gates'ten '3 dereceyi yakalarsak iyi' mesajı

Isınmayı 2 derecede tutmanın "o kadar da muhtemel olmadığını" belirten Gates, şöyle devam etti:

Neyse ki, eğer 3 derecenin altında kalırsanız, insanların gördüğü kötü etkilerin çoğu, gerçekten sorumsuz olmadığınız ve bunun daha yüksek aralığa çıkmasına izin vermediğiniz sürece yaşanmaz.

50 milyon insan tehlike altında

Lancet Planetary Health'de 2018 yılında yapılan bir araştırma, sanayi öncesi seviyelere göre 3 derece ısınan bir gezegenin, yaklaşık 50 milyon insanı, hayatta kalamayacağı sıcaklıklara maruz bırakabileceğini gösteriyor.

Paris İklim Anlaşması'nın içeriği

Yaklaşık 200 ülke, Paris İklim Anlaşması kapsamında iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için küresel sıcaklıkları 2 derecenin altında ve 1,5 derece ile sınırlamayı kabul etti.

BM: 2,9 derece yolunda ilerliyoruz

Birleşmiş Milletler'in raporu ise dünyanın mevcut düzeyde 2,9 dereceye kadar ısınma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Öte yandan Gates, nükleer füzyon ve fisyonun yanı sıra yeşil çeliğin de iyimser çözümler arasında olduğunu belirtti.

"Karbon vergisi uygulanmalı"

"Fosil yakıtlarla rekabet etmemiz gerekiyor." diyen Gates, şu şekilde konuştu: