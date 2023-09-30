Bill Gates'ten ilginç yorum: İklim sorunu ağaçla çözülmez Microsoft'un kurucusu Gates, değişen iklimle mücadelenin ağaç dikmeyle yapılamayacağını savundu.

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ensonhaber.com

Bilim dünyasına yönelik farklı çıkışlarıyla konuşulan Bill Gates, bu açıklamalar zincirine bir yenisini daha ekledi.

Gates, iklim değişikliğiyle mücadeleye ağaçların etkisinin olmadığını savundu.

New York Times gazetesinin iklim zirvesinde konuşan Gates, daha az kanıtlanmış yaklaşımlardan bazılarına başvurmadığını söyledi.

Gates: Ağaç dikmiyorum

Moderatörün bunların ne olduğu sorusuna Gates, "Ağaç dikmiyorum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine moderatör, sahnedeki ağaçları da hatırlatarak, dünya genelinde ağaçları seven insanların varlığından söz etti ve ekledi:

Hatta bazı insanlar, yeterince ağaç dikmeyle iklim sorununun tamamen çözülebileceğini düşünüyor.

İklimle mücadele yanıtı: Tamamen saçmalık

Amerikalı milyarder ise "Bu tamamen saçmalık." ifadesini kullandığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Biz bilim insanı mıyız, yoksa aptal mıyız? Hangisi olmak istiyoruz.

Ortalığı karıştıran sözler

Gates'in açıklamaları, tartışmaları alevlendirdi. Ağaç dikilmesi gerektiğini savunanlar, 1 trilyon ağacı dikmenin ve korumanın, emisyonlarda net sıfır hedefine ulaşma konusunda önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde, ağaçların karbondioksiti emdiğinin altı çizildi.

"Ağaçlar tam da böyledir"

Yapılan yorumlarda şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Gates kanıtlanmış, bilime dayalı teknolojilerden bahsediyor: Ağaçlar tam da böyledir.



Ağaçlar, mevcut 'teknolojik' çözümleri çok aşan oranlarda atmosferdeki karbondioksiti emmekle kalmıyor, aynı zamanda su ve besin döngülerimizin işleyişinin anahtarıdır.

'Türkiye'deki yangınların nedeni Gates' söylentileri

67 yaşındaki Gates, sık sık komplo teorileriyle ve öne sürdüğü görüşleriyle konuşuluyor.

Bir dönem Gates, Türkiye'de çıkan orman yangınlarını tetiklediği iddiasıyla, kendisini bir anda suçlamaların odağında bulmuştu.