Binyamin Netanyahu: Her 10 İsrailli esire karşılık insani ara bir gün uzatılabilir İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılabileceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde uygulamaya girdi.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak ve insani ara sırasında Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin bölgeye girişine izin verilecek.

Netanyahu: Her 10 İsrailli esire karşılık insani ara bir gün uzatılabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık insani aranın bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi olumlu bulduğunu belirtti.

'Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' Biden'e ilettiğini vurgulayan Netanyahu, hedeflerini 'Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek' şeklinde sıraladı.

Haman insani aranın uzatılmasını istiyor

Öte yandan Hamas da daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıkladı.