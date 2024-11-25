Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese yeşil ışık yaktı

AA

Soykırımcı İsrail askerlerinin Orta Doğu topraklarında yürüttüğü katliam sürüyor.

Saldırılar tüm vahşetiyle devam ederken ABD, bir kez daha İsrail ve Lübnan arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Ateşkes çağrısına Tel Aviv yönetiminden bir adım geldi.

NETANYAHU'DAN ATEŞKESE YEŞİL IŞIK

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hizbullah arasında arabuluculuk yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yıktı.

ATEŞKES TEKLİFİNE ONAY VERDİ

Haberde, Netanyahu ve çok sayıda bakanın dün akşam güvenlik istişare toplantısı gerçekleştirdiği, toplantı sırasında Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkes anlaşması teklifine onay verdiği kaydedildi.

Görüşmelerin, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü konusuna odaklandığı ve İsrail'in anlaşmanın ihlali durumunda sınırdaki hareket özgürlüğüne ilişkin ABD'den güvence aldığı aktarıldı.

"İKİ GÜN İÇİNDE ATEŞKES İLAN EDİLECEK"

Ayrıca haberde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" kaydedildi.

Kaynakların, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve şimdi Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını söylediği" aktarıldı.