Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada söylentilerin aksine İsrail başbakanının kendisini harika hissettiği bildirildi.

Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

HABERLER YALANLANDI

Yayılan haberlerin 'yalan' olduğu kaydedilen açıklamada Netanyahu'nun ailesiyle yemek yediği belirtildi.

İddiaların kim tarafından ortaya atıldığına değinilmedi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, konuya ilişkin haberinde Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamanın alışılmadık olduğunu belirterek "Başbakanın durumuyla ilgili yayıldığı söylenen söylentiler yalanlandı" ifadesini kullandı.