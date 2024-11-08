Bir otomobil devinin daha geleceği tehlikede: Günlük 1,8 milyon dolar zarar ediyor

Haber Merkezi

Lüks otomobil dünyasının İngiliz köklü ismi Aston Martin, 2024 yılı itibarıyla zorlu bir ekonomik sınav veriyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan finansal değerlendirme toplantısında, markanın son çeyrekte 13,4 milyon dolar zarara uğradığı açıklandı.

GÜNLÜK 1,8 MİLYON DOLAR ZARAR

Yılı boyunca ise toplamda 500 milyon dolardan fazla zarar etti ve günlük kaybı 1,8 milyon doları buldu.

ASTON MARTİN ÜRETİM HEDEFİNİ DE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Bu tablo bir otomobil üreticisi açısından içler acısı olmakla birlikte Aston Martin için sürpriz değil.

Zira şirket, yılın ikinci çeyreğinde Çin pazarındaki talep düşüşü sebebiyle yıllık üretim hedefini bin adet azaltmıştı.

Ancak bu kadar büyük bir kaybın öngörülmemesi, markanın geleceğinin tehlikede olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

SATIŞLARI GERİLEDİ

Satış tarafında da durum pek iç açıcı değil.

30 Eylül 2024 itibarıyla Aston Martin'in satışları bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 3 bin 639 adede geriledi.

Markanın amiral gemisi haline gelen DBX modeli, geçen yıl toplam satışların yarısından fazlasını oluşturan bir başarıya imza atarken, bu yıl satışlarında yüzde 52 gibi çarpıcı bir düşüş yaşadı ve payı yüzde 30'a kadar geriledi.

YENİ BİR ATILIM HEDEFLENİYOR

Ancak Aston Martin'in tamamen kara bulutlar altında olduğu da söylenemez.

Yeni Vantage ve DB12 modelleri, beklentileri aşarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 15'in üzerinde bir artış yakaladı.

Özel üretim kategorisindeki Valour ve Valkyrie modellerinde ise yüzde 132 gibi etkileyici bir büyüme kaydedildi.