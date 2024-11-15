Birçok kullanıcıdan veto yiyen X'e rakip çıktı: Bluesky

Haber Merkezi

ABD'nin en çekişmeli seçim yarışından galip çıkan Donald Trump'a kampanyası boyunca destek veren milyarder Elon Musk'a ait uygulamada hareketlilik sürüyor.

Trump zaferi ile en çok kazanan isim olan Musk'a ait platform X, kullanıcı kaybediyor.

ABD seçim sürecindeki içeriklerden duyduğu endişeleri gerekçe gösteren çoğu şirket, sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayı bıraktı.

X'E RAKİP ÇIKTI

Bu nedenle hesaplarını kapatan bazı X kullanıcıları, düşüncelerini yayınlamak ve diğerleriyle çevrimiçi etkileşimde bulunmak için alternatif bir platform arıyor.

Bu alternatif platform ise "Bluesky" oldu.

Sosyal medya sitesi Bluesky, ABD seçimlerinden bu yana geçen bir hafta içinde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı.

YALNIZCA ÖZEL DAVETLE GİRİLİYORDU

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan ve desteklenen Bluesky, bu yılın şubat ayında halka açılana kadar yalnızca davetle girilen bir platformdu.

Bu davetiye dönemi siteye moderasyon araçları ve diğer özellikleri geliştirmesi için zaman kazandırdı.

"HİÇBİR EKİP ÜYESİ BAŞKAN ADAYIYLA OTURMAYACAK"

Bluesky, X ile olan rekabetçi ilişkisine, Başkan seçilen Donald Trump ile oylama sonuçlarını izleyen Musk'a X üzerinden atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu.

Bluesky, "Hiçbir Bluesky ekip üyesinin bu gece bir başkan adayıyla oturmayacağını ve onlara çevrimiçi olarak gördüklerinizi kontrol etmeleri için doğrudan erişim sağlamayacağını garanti edebilirim." dedi.