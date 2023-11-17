Birleşmiş Milletler: İsrail'in yeni hamlelerinden endişe duyuyoruz Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine doğru yeni operasyonlarından ve bunun siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz. Gazze'de gerçekten güvenli yer yok" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi hayatını kaybederken ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu.

BM: İsrail'in yeni hamlelerinden endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyine operasyonu ihtimal dışı bırakmadıklarını açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha fazla bölgenin hedef alınacağını söyledi. İsrail aynı zamanda Gazze'nin güneyinde bazı bölgelere broşür dağıtarak sivillere bölgeyi boşaltma ve bilinen barınaklara gitme çağrısında bulundu. İsrail, Gazze'nin güneyinin güvenli olduğunu söylemişti ancak hükümet ve ordu güneye doğru ilerleyeceklerinin sinyallerini veriyor. BM bunu ne kadar yakından takip ediyor? Tepkiniz nedir?" sorularına cevap verdi.

"Tabii ki çok yakından takip ediyoruz" diyen Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine doğru yeni operasyonlarından ve bunun siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"İsrail, 'Bölgeyi boşaltın' diyor, bu insanlar nereye gidebilir? Bu mümkün mü?" sorularına ise Dujarric, "Gazze'de gerçekten güvenli bir yer yok. İsrail'e daha önce de yaptığımız gibi sivilleri her durumda korumaları gerektiği çağrımızı yineliyoruz" yanıtını verdi.

Dujarric, İsrail'in amacının ne olduğu konusunda yorum yapmayarak kendilerinin de açıklamaları takip ettiklerini Filistinlilerin Gazze dışına zorla gönderilmelerine karşı çıktıklarını söyledi.

'BM'nin durumu ne zaman soykırım olarak tanımlayacağının' sorulması üzerine Dujarric, Genel Sekreter'in böyle bir yetkisi olmadığını, tanımlamayı yetkili mahkemelerin yapabileceğini kaydetti.

BM'nin Gazze'deki 154 tesisine 830 bin kişi sığındı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 1,6 milyon kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Bu kişilerden yaklaşık 830 bininin bölgenin kuzeyindekiler dahil olmak üzere UNRWA'ya ait 154 tesise sığındığı ifade edildi.

UNRWA'nın temel insani faaliyetlerini yürütebilmek için günlük 160 bin litre yakıta ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, önceki gün yaptığı açıklamada, "Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz" demişti.