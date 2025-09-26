Birleşmiş Milletler'de Netanyahu protestosu: Salonu terk ettiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 4'üncü oturumu, ABD'nin New York eyaletinde bugün de devam etti.

Bu kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

KONUŞMA SIRASINDA SALON BOŞALDI

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

"NEDEN DİNLEMEYE GİDİYORSUNUZ?"

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

SALONDA UĞULTULAR YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİNİ FOTOĞRAFLARI MASAYA BIRAKILDI

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

SALDIRILARININ MEŞRU OLDUĞUNU SAVUNDU

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.