Suriye'de SDG'nin drone atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi

- Suriye ordusu, Rakka'nın Tabka kentindeki YPG/SDG kontrolünü sona erdirdi.
- Tabka'da, SDG'nin drone atölyesi olarak kullandığı bir kilise ve oraya bağlanmış tüneller ortaya çıkarıldı.
- Kilisede, bombalı drone ve montaj parçaları bulundu.
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgal ettiği noktalara doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Bu kapsamda son olarak Rakka şehrine bağlı Tabka'da kontrol sağlandı.
Terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kilise ve buraya bağlanan tüneller görüntülendi.
KİLİSEYİ ATÖLYEYE ÇEVİRMİŞLER
Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri kameraya yansıdı.
SURİYE ORDUSU TABKA'YI KONTROL ALTINA ALMIŞTI
Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den almıştı.
Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.