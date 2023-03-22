Birleşmiş Milletler'den aşırı tüketim uyarısı: Su krizi yaşanabilir BM raporu, arz sorununun giderilmemesi halinde karşı karşıya kalınabilecek olumsuz tabloya dikkat çekiyor.

İklim değişikliği, dünya çapında su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

Yağış rejimlerinde meydana gelen düzensikler, temiz su kullanımını tehdit ediyor.

Küresel su krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı tüketim ve iklim değişikliği nedeniyle küresel su krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, BM Su ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan raporda, aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle "kıtlığın endemik hale geldiği" ve küresel sıcaklık artışının mevsimsel su kıtlığını artırdığı kaydedildi.

BM raporu: Belirsizlikler artıyor

Raporun baş yazarı Richard Connor, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun "su stresi" açısından kritik bölgelerde yaşadığını ifade etti.

Dünya genelinde 3,5 milyar kişinin yılda en az bir ay, suya talebin su arzını aşması olarak tanımlanan su stresinden etkilendiğini ifade eden Connor, küresel su arzına ilişkin "belirsizliklerin" arttığını söyledi.

"Su kaynakları daha dikkatli yönetilmeli"

Connor, arz sorununun üzerine gidilmediği takdirde küresel su krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

BM öncülüğünde 22-24 Mart'ta New York'ta yapılacak "BM 2023 Su Konferansı" konuşmacılarından Usha Rao Monari, BBC'ye verdiği röportajda, küresel su kaynaklarının artık daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtti.

"Yeni teknolojiler kullanılmalı"

Monari, geçmişe kıyasla daha iyi yönetildiği takdirde dünya üzerindeki suyun yeterli olduğunu, bu hususta yeni teknolojilerin kullanılmasının önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) Genel Sekreter Yardımcısı ve etkinliğin Genel Sekreteri Li Junhua'nın "harekete geçmek ve suyu çevreleyen geniş çaplı zorlukları görüşmek" için fırsat olarak değerlendirdiği zirveye, farklı ülkelerden devlet başkanları ve bakanlar dahil 6 bin 500'den fazla kişi katılacak.

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İslam İşbirliği Teşkilatı: Su güvenliğini garanti altına alan yasalar çıkarılmalı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, su krizlerinin çözülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması ve su güvenliğini garanti altına alan yasalar çıkarılması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Taha, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayınladığı yazılı açıklamada, su kaynaklarını koruma ve depolama ile alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:

Ortak hedefler kapsamında diğer uluslararası krizler gibi su krizleri de uluslararası toplumun iş birliğini gerektirir.

Uluslararası iş birliği çağrısı

Su güvenliğinin sağlanmasını İİT'ye üye ülkeler için önemli bir strateji olarak niteleyen Taha, suya erişimin güvence altına alınarak suyla ilgili riskleri ve olağanüstü durumları yönetebilmenin giderek daha önemli bir konu haline geldiğini kaydetti.

Taha, bu zorlukların, bölgesel ve uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurguladı.