Birleşmiş Milletler'den kritik uyarı: Gazze kuruyor Gazze'nin çoğu sakininin, temiz suyun tükendiği BM okullarında yaşadığı belirtildi. İsrail'in tam ablukası sonrası insani durum daha da kötüleşti.

AA

Birleşmiş Milletler (BM), temel yaşam unsurlarının kesildiği Gazze'de derinleşen insani krize çarpıcı ifadelerle dikkati çekti.

BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'nin adeta kuruduğuna dair bir açıklama yaptı.

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde "acil su" ihtiyacına işaret edildi.

'Gazze kuruyor' uyarısı

UNRWA'nın X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.

Su ve elektriği kestiler

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

İsrail Ordu Radyosu, dün, Filistinlileri kuzeyden güneye göçe zorlamak için Gazze'nin güneyine su tedarikinin yeniden başladığını duyurmuştu.

Gazze Belediyeler Birliği ise verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çekerek suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin devam ettiğini açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırıların bilançosu

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)