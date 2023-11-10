Birleşmiş Milletler'in Gazze yorumu: Cehennem BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, Gazze'nin kuzeyindeki durumu 'çok moral bozucu' şeklinde tanımladı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz." dedi.

"Dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir"

Gazze'deki mevcut durumu değerlendiren Laerke, "Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." diye ekledi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çok moral bozucu"

Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun "çok moral bozucu" olduğunu söyledi.

Poliklinik binası bombalandı

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail’in 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail, roket ve top atışlarıyla vurdu

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde şöyle denildi:

İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)