İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'yi işgal etme ve yönetme niyetinde değiliz Gazze'yle ilgili düşüncesini paylaşan Netanyahu, "Gazze'yi yönetme peşinde değiliz. Orayı işgal etmeye çalışmıyoruz" şeklindeki tezini öne sürdü. Netanyahu, Orta Doğu'ya 'daha iyi bir gelecek' vadettiklerini iddia etti.

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ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News yayınında, Gazze'yi işgal etmek istemediklerini savundu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından geniş ölçekte yıkımlara yol açıldı.

Binlerce sivilin öldürüldüğü saldırıların sonucu olarak İsrail'in Gazze'yi yönetmek istediği ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze planları

ABC kanalına demeç veren Netanyahu, Gazze'de belirsiz bir süre için güvenlik sorumluluğunu üstlenebileceklerini söylemişti.

Bu sözler, İsrail hükümetinin, Gazze'yi yönetmek istediğine dair haberleri beraberinde getirdi.

"İşgal etmeye çalışmıyoruz"

Netanyahu, Fox News yayınında yaptığı açıklamada ise "Gazze'yi yönetme peşinde değiliz. Orayı işgal etmeye çalışmıyoruz." dedi.

Tüm Orta Doğu'ya "daha iyi bir gelecek" verme hedefiyle çalıştıklarını savunan Netanyahu, şöyle devam etti:

Bu da Hamas'ın yenilgisini gerektiriyor. Hedeflerden bahsettim, zaman çizelgesinden değil. Çünkü fazla zaman alabilir. Az sürmesini umuyorum.

Netanyahu iddiası: Sivil ölümleri azaltmaya çalışıyoruz

Adım adım ilerlediklerini belirten İsrail Başbakanı, "Sivil ölümleri azaltmaya, Hamas'ın zayiatını artırmaya çalışıyoruz." iddiasında bulundu.

"7 Ekim saldırıları bir daha yaşanmamalı"

Netanyahu, bölgede sivil bir hükümetin şekillenmesi gerektiğini ancak İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının bir daha yaşanmamasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

"Dolayısıyla Gazze'ye girip katilleri öldürecek güvenilir bir güce sahip olmamız gerekiyor." diyen Netanyahu, "Çünkü Hamas benzeri bir oluşumun yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek olan şey budur." şeklinde konuştu.

Aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da bulunduğu üst düzey yetkililer, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönüşüne, İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği toprakları işgal etmesine son verecek siyasi bir çözümün de eşlik etmesi gerektiğini belirtiyor.

"İsrail tankının arkasında Gazze'ye dönmeyiz"

Netanyahu, "Savaştan sonra görmemiz gereken şey, Gazze'nin askerden, radikallikten arındırılması ve yeniden inşa edilmesidir." dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyyle, Filistin Yönetimi'nin "İsrail tankının arkasında" Gazze'ye dönmeyeceğini söylemişti.