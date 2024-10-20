BM: Çocuklar için daha güvenli bir dijital dünyaya ihtiyaç var

DHA

Birleşmiş Milletler (BM) siber zorbalıkla ilgili bir açıklama yayınladı.

Çocukların çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan BM, siber zorbalığın dünya çapında çocukların yüzde 15'ini etkileyerek ciddi duygusal ve psikolojik zarara neden olduğu belirtildi.

BM'nin açıklamasında çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam yaratmak amacıyla hükümetler, sivil toplum ve özellikle teknoloji endüstrisi dahil tüm paydaşların acil eyleme geçmesi gerektiği aktarıldı.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEVRİM İÇİ ŞİDDETİN TAMAMI HALA YETERİNCE RAPOR EDİLMİYOR"

Daha fazla çocuğun, genellikle daha küçük yaşlarda dijital ortama eriştikçe, siber zorbalık, cinsel sömürü ve zararlı içeriğe maruz kalma gibi endişe verici bir dizi çevrim içi riskle karşı karşıya kalındığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

Dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması, çocukları hem anlık hem de uzun süreli zararlara karşı savunmasız bıraktı. Bu riskleri gösteren bazı verilere rağmen, çocuklara yönelik çevrim içi şiddetin tamamı hala yeterince rapor edilmiyor ve soruşturulmuyor.



Çocukları korumak adına, çevrim içi ve çevrim dışı şiddetin birbirine bağlılığını tanıyan ve çocukların dijital dünyada karşılaştıkları benzersiz zayıflıkları ele alan kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi kritik öneme sahiptir.

"TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ÇOCUKLARIN GÜVENLİK VE KORUNMA HAKLARINA ÖNCELİK VERMELİ"

Açıklamada, teknoloji sektörünün, çocukların güvenlik ve korunma haklarına öncelik vermesi gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: