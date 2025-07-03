BM Filistin Raportörü Albanese: İsrail modern tarihin en büyük soykırımcılarından

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulüm bitmek bilmiyor.

Netenyahu, kesinlikle ateşkese yanaşmazken, Hamas'ın İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi ve esir takası anlaşmasını da kabul etmiyor.

TRUMP BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan yardım almaya gelen Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu şimdiye kadar yüzlerce Filistinli şehit edildi, yüzlercesi de yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek hafta Gazze'de ateşkes olabilir. İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti" açıklamasını yapmıştı.

"MODERN TARİHİN EN ZALİMANE SOYKIRIMLARINDAN BİRİ"

Gazze'de hastanelerde yakıt, ilaç ve kan stokları biterken Bİrleşmiş Milletler ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor.

BM Filistin Raportörü Francesca Albanese ise yaptığı açıklamada "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu" ifadelerini kullandı.