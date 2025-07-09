BM: Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemedi

7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail; sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR

Ölü sayısının büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olması ise bir başka kaosun başlangıcı.

Bu kapsamda bölgeden kahreden haberler de gelmeye devam ediyor.

BM'DEN UYARI GELDİ

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar, anneler ve bebeklerin zor şartlarla mücadele ettiği belirtildi.

"50 BİN HAMİLE KADIN GÜNLERDİR YEMEK YEMİYOR"

Açıklamada, "Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemiyor. Bebekler çok erken, çok küçük doğuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bebeklerini emziren annelerin son derece yetersiz beslendiğine dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de bebek mamasının da bittiği vurgulandı.

"GAZZE'Yİ İNSANİ YARDIM GİRİŞİNE AÇIN"

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yenidoğanlar ölüm veya ömür boyu sürecek sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya. Bu önlenebilir, Gazze'yi insani yardım girişine açın." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, bölgede saldırılarıyla insani felakete sebep oluyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Sivil altyapı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlileri de hedef alıyor.

İsrail'in ölüm tuzağı olarak kullandığı sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde Filistinlileri hedef aldığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 766'ya, yaralananların ise 5 bin 44'e çıktı.