BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı 1,2 milyonu aştı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de erişim kısıtlamaları, bürokratik engeller ve transit güzergahındaki sıkışıklığa rağmen insani yardımları artırmaya çalıştıklarını kaydeden Haq, Gazze genelindeki 183 aşevinde günlük olarak servis edilen öğün sayısının, bu hafta pazartesi itibarıyla 1,2 milyonu aştığını söyledi.

"YÜZDE 80'DEN FAZLA ARTIŞ VAR"

"Eylül ayı sonuna kıyasla bu yüzde 80'den fazla bir artışı temsil ediyor." diyen Haq, öğünlere ek olarak ailelere gıda paketlerinin de sağlandığını vurguladı.

BM’nin 40’tan fazla ortağı ile Gazze’de ayrıca 1900 noktada su tedariki erişimi üzerinde çalıştığını belirten Haq, yaklaşan kış öncesi, yüzlerce ihtiyaç sahibi ailelere branda ve çadır dağıtmaya devam ettiklerini de ifade etti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, insani yardım çalışmalarının hızla ilerlemesine rağmen çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktararak Gazze’de hala sadece iki sınır kapısının faaliyette olduğunun, bunun da çalışmaları sınırlamaya devam ettiğinin altını çizdi.