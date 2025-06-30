BM, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürerken, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, toplantıda BM üye ülkelerini bilgilendirdi.

İNSANİ YARDIMIN HIZLI VE ENGELSİZ GEÇİŞİNE İZİN VERME ÇAĞRISI

Toplantıda, İsrail'in yaklaşık 80 gündür Gazze'ye hiçbir insani ve ticari yardımın girişine izin vermediğini söyledi.

Khiari, son günlerde bölgeye sınırlı düzeyde yardım ulaşmaya başladığını, ancak bu yardımların Gazze halkının ciddi insani ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

Khiari, İsrail'e uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yardıma muhtaç siviller için insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin verme çağrısında bulundu.

580 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

17 Haziran'dan bu yana İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına ya da yardım konvoylarına ulaşmaya çalışan en az 580 Filistinlinin öldürüldüğünü duyuran Khiari, şöyle dedi:

Gazze’de yardım almaya çalışan Filistinlilerin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu olaylara ilişkin derhal ve bağımsız bir soruşturma başlatılmalı ve sorumlular hesap vermelidir.

Khiari, BM'nin "insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme gibi temel insani ilkelerle örtüşmeyen hiçbir yardım dağıtım yöntemine" katılmayacağını yineledi.