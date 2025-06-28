BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinlilerin yaşadığı acılar gölgede kalamaz

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne uyguladığı zulüme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ACILARIN GÖLGEDE KALMASINA İZİN VEREMEYİZ"

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın son dönemde gündemin öncelikli konusu haline geldiğine işaret eden Guterres, "Ancak Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı acıların gölgede kalmasına izin veremeyiz” dedi.

Guterres, İsrail ile İran arasında varılan ateşkesi umut verici olarak değerlendirerek “Şu anda her zamankinden daha fazla umuda ihtiyacımız var" diye konuştu.

"AİLELER KÜÇÜK BİR BÖLGEDE SIKIŞTI"

İsrail’in saldırılarının Gazze’de korkunç boyutlarda bir insani krize yol açtığını belirten Guterres, krizin hiçbir aşamasında durumun bugünkü kadar ağır olmadığını vurguladı.

Guterres, defalarca yerinden edilen ailelerin Gazze’nin çok küçük bir bölgesine sıkıştığını ve bu alanların da tehdit altında olduğunu ifade etti.

"YİYECEK ARAYIŞI ÖLÜM CEZASI OLAMAZ"

Gazze’ye yağan bombaların çadırlara, ailelere ve kaçacak yeri kalmamış insanlara isabet ettiğini dile getiren Guterres, "İnsanlar yalnızca kendilerini ve ailelerini geçindirmeye çalışırken öldürülüyor. Yiyecek arayışı asla bir ölüm cezası olmamalı" dedi.

Guterres, İsrail’in insani yardımların ulaştırılmasına izin verme ve bunu kolaylaştırma sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının engellenmeye devam edildiğini anımsattı.

KİTLESEL YARDIM ÇAĞRISI

Gazze’deki doktorların son ilaç şişesini ya da son solunum cihazını kime vereceğine karar vermek zorunda kaldığını anlatan Guterres, yardım çalışanlarının kendilerinin de açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bu durumun artık normalleştirilemeyeceğini belirtti.

Guterres, Gazze’ye damla damla ulaşan yardımın yetersiz olduğunu ifade ederek, kitlesel bir yardım akışının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Yardımların insanlara hızlı, kapsamlı ve bulundukları her yere ulaştırılması için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Guterres, "Umutsuz sivillerin askerileştirilmiş bölgelere yönlendirilmesine dayanan herhangi bir yardım operasyonu, doğası gereği güvensizdir ve insanları öldürmektedir" uyarısında bulundu.

Guterres, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması için siyasi cesaret gösterilmesi çağrısını yinelerken, insani yardımların dağıtım sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade etti.